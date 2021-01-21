Украина просит Китай ускорить поставки вакцины от COVID

Украина просит Китай в сжатые сроки согласовать разрешение на поставки вакцины от COVID. Киев рассматривает сотрудничество по вакцине не только как межправительственное соглашение.

Об этом говорится в сообщении на сайте МИД Украины.

Сообщается, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с китайским коллегой Ван И. Он поблагодарил за правительственную помощь в течение 2020 года в борьбе с пандемией COVID-19.

Кулеба также обратился с просьбой содействовать скорейшему предоставлению разрешения на экспорт вакцины в Украину.

"Мы рассматриваем вопрос сотрудничества по вакцине не просто как межправительственное соглашение, а как взаимодействие между народами Китая и Украины", - подчеркнул он.

Ван И заверил, что Китай готов поддерживать Украину в борьбе с COVID-19 до полной победы над пандемией. Стороны также отметили рост объемов торговли на 20% - до рекордных 15 млрд долларов.

Напомним, ранее сообщалось, что в Раду подали закон, который разрешит в экстренном порядке применять вакцины конкретных производителей, в том числе китайской компании Sinovac.

Украина заключила контракт на поставку почти 2 млн доз этой вакцины.