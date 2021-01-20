В Україні хочуть дозволити вакцини від СOVID конкретних виробників. У ВР внесли закон

У Верховній раді зареєстрували проект закону №4613, завдяки якому Україна зможе використовувати вакцини Pfizer\BioNTech, Sinovac Biotech, Moderna, Sinopharm, AstraZeneca. Профільний комітет пропонує його до розгляду на наступному засіданні ВР.

Про це написав глава комітету з питань здоров'я нації, меддопомоги та медстрахування Михайло Радуцький у своєму Facebook.

Він зазначає, що на сьогодні жодна вакцина від СOVID-19 не пройшла повний цикл випробувань. Щеплення в ЄС, США та інших країнах розпочались у режимі екстреного використання.

Однак українське законодавство не передбачає такого режиму. Тому для реєстрації вакцин в Україні виникла потреба законодавчих змін.

Закон пропонує надати уряду право реєструвати вакцини для використання за таких умов:

наявні дані про успішне проведення доклінічних випробувань;

клінічні дослідження проводились з дозволу відповідних компетентних органів США, Великої Британії, Швейцарії, Японії, Австралії, Канади, Китаю, Ізраїлю, Індії, Мексики, Бразилії або Європейського союзу;

відома потенційна користь лікарського засобу;

не існує адекватної, схваленої та доступної альтернативи.

Радуцький пояснює, що за наявності цих обставин вакцину можуть зареєструвати для екстреного медичного застосування впродовж терміну, доки заявник завершить клінічні дослідження.

"Пропонуємо колегам розглянути цей законопроєкт на наступному засіданні Верховної ради", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, в Україні вакцинація від коронавірусу почнеться з лютого місяця. Спочатку абсолютно безкоштовно будуть прищеплювати групи ризику, а потім вже всіх інших.

Як писало РБК-Україна, раніше глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Габреісус заявив, що у світі буде вироблена достатня кількість вакцини проти коронавірусу. ВООЗ вже зареєструвала 2 млрд доз COVID-вакцин від п’ятьох виробників.