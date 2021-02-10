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Україна просить Канаду надати аудіозапис зі справи про катастрофу МАУ

Автор: РБК-Україна

Українська сторона направить Канаді запит про правову допомогу у справі про катастрофу літака МАУ ("Міжнародних авіаліній України") в Ірані. Київ хоче отримати скандальний запис з розмовою високопоставлених іранських чиновників.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Офісу генерального прокурора.

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Повідомляється, що на записі може міститися інформація про те, що Іран міг навмисно збити український літак. За словами заступника голови Офісу генпрокурора Гюндуз Мамедова, це буде вже четвертий запит до канадської сторони у цій справі.

"Сподіваємося, що Канада без зайвих очікувань надасть Україні наявні у них записи переговорів, які були опубліковані в ЗМІ. Ми розраховуємо на отримання аудіофайлу, адже процеси дослідження запису та проведення фонетичних експертиз можуть бути запущені паралельно: в Канаді і в Україні. А, отже , і слідство піде більш оперативно", - додав він.

Нагадаємо, сьогодні канадське видання CBC News заявило, що у слідства є запис з голосом міністра закордонних справ Ірану Мохаммада Джавада Заріфа, який нібито обговорював можливість того, катастрофа МАУ була навмисним актом.

Іран вже спростував версію навмисного атаки на український літак МАУ.

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Новини України Міжнародні авіалінії УкраїникатастрофаКанадаІран
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