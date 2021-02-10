Украина просит Канаду предоставить аудиозапись из дела о катастрофе МАУ

Сообщается, что на записи может содержаться информация о том, что Иран мог преднамеренно сбить украинский самолет. По словам замглавы Офиса генпрокурора Гюндуза Мамедова, это будет уже четвертый запрос канадской стороне по этому делу.

"Надеемся, что Канада без лишних ожиданий предоставит Украине имеющиеся у них записи переговоров, которые были опубликованы в СМИ. Мы рассчитываем на получение аудиофайла, ведь процессы исследования записи и проведения фонетических экспертиз могут быть запущены параллельно: в Канаде и в Украине. А, следовательно, и следствие пойдет более оперативно", - добавил он.