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В Ірані спростували версію навмисної атаки на український літак МАУ

Новость на русском → Тегеран, Середа 10 лютого 2021 13:23
В Ірані спростували версію навмисної атаки на український літак МАУ Фото: місце авіакатастрофи в Ірані (facebook.com)
Автор: Анастасія Рокитна

В Ірані поставили під сумнів достовірність аудіозапису, на якому нібито голова МЗС Ірану Мохаммад Джавад Зариф говорить про причини катастрофи українського літака під Тегераном. Там була версія про умисну атаку на український літак.

Про це повідомляє прес-служба МЗС Ірану.

Офіційний представник МЗС Ірану Саїд Хатібзаде вважає, що висловлювання, які приписуються Заріфу, суперечать його культурі мови.

"Заяви про наявність подібного запису не відповідають дійсності", - сказав він.

За його словами, уряд Ірану залишається прихильним своїм міжнародним зобов'язанням.

"Тегеран буде крок за кроком виконувати свої міжнародні зобов'язання відповідно до внутрішніх і світових норм", - додав Хатібзаде.

Зазначимо, телеканал CBC повідомив, що канадські органи безпеки вивчають аудіозапис, де, імовірно, голова іранського МЗС обговорює з кимось можливість того, що знищення українського літака під Тегераном в січні 2020 року було навмисним актом.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Канади Жан-Філіп Шампань не вірить, що літак "Міжнародних авіаліній України" був збитий в Ірані через людську помилку.

Як раніше повідомлялось, іранські військові збили літак української авіакомпанії 8 січня 2020 року двома ракетами класу "земля-повітря". В результаті загинуло 176 осіб. Влада Тегерана три дні заперечувала ракетний удар, але в підсумку підтвердила його.

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