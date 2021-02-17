Україна продовжить консультації в ТКГ, якщо вони будуть мати практичний сенс, - Кравчук

Україна готова продовжувати консультації в рамках Тристоронньої контактної групи. Але тільки у випадку, якщо вони будуть мати дієвий практичний сенс.

Сьогодні, 17 лютого, відбулися чергові переговори на рівні лідерів делегацій в ТКГ. В рамках обговорення Росія "кілька разів намагалася піти від обговорення практичних кроків з виконання Нормандських і Мінських домовленостей".

На ньому обговорювалися питання відновлення роботи КПВВ "Золоте" через лінію розмежування, а також допуску інспекторів МАГАТЕ на окуповані території в Донецьк і Луганськ, запит на який був поданий ще у грудні 2020 року. І голова делегації Росії Борис Гризлов не зміг відповісти на питання Кравчука щодо допуску делегації в ОРДЛО.

Тепер Україна готова звертатися до світової спільноти, урядів і організацій задля посилення тиску на Росію, щоб домогтися проведення інспекції МАГАТЕ на окупованому нею Донбасі.