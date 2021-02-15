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Кравчук про Донбас: ми маємо дивитися правді у вічі - домовитися з РФ неможливо

Новость на русском → Україна, Понеділок 15 лютого 2021 14:55
Кравчук про Донбас: ми маємо дивитися правді у вічі - домовитися з РФ неможливо Фото: Леонід Кравчук (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Домовлятися з Росією щодо врегулювання ситуації на Донбасі "практично неможливо". Наразі немає перспектив щодо просування в переговорному процесі.

Про це голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук заявив на форумі "Україна 30".

"Ми можемо констатувати: домовитися з РФ про врегулювання ситуації на Донбасі, в тому статусі, в якому вони себе бачать і які завдання ставить, - практично неможливо. Тобто ми маємо дивитися правді у вічі й не треба думати, що щось може змінитися найближчим часом. Руху вперед, на жаль, немає", - сказав Кравчук.

За його словами, нещодавно він брав участь в ефірі російського "Першого каналу", під час якого ватажок "ДНР" Денис Пушилін заявив про намір інтегрувати окуповані території в Росію.

"Таким чином офіційно на російському телеканалі в Москві ватажок заявив про реальні цілі", - зазначив Кравчук.

Він додав, що Росія продовжує заперечувати свою участь у війні на Донбасі, оголосивши себе "посередником" у конфлікті, що суттєво ускладнює можливість домовитися.

Як повідомляло РБК-Україна, нещодавно глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук заявив, що на кожен постріл бойовиків на Донбасі має бути відповідь з української сторони. За його словами, Україна не може удавати, що режим тиші дотримується.

Нагадаємо, 14 лютого, на Донбасі українські військовослужбовці підірвалися на невідомому пристрої. В результаті загинули троє бійців.

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