ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Украина продолжит консультации в ТКГ, если они будут иметь практический смысл, - Кравчук

Новина українською → Киев, Среда 17 февраля 2021 20:03
Украина продолжит консультации в ТКГ, если они будут иметь практический смысл, - Кравчук Фото: Леонид Кравчук (leonid-kravchuk.com.ua)
Автор: Роман Тверденко

Украина готова продолжать консультации в рамках Трехсторонней контактной группы. Но только в случае, если они будут иметь действенный практический смысл.

Об этом заявил глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук, сообщает пресс-служба делегации.

Сегодня, 17 февраля, состоялись очередные переговоры на уровне лидеров делегаций в ТКГ. В рамках обсуждения Россия "несколько раз пыталась уйти от обсуждения практических шагов по выполнению Нормандских и Минских договоренностей".

На нем обсуждались вопросы возобновления работы КПВВ "Золотое" через линию разграничения, а также допуска инспекторов МАГАТЭ на оккупированные территории в Донецк и Луганск, запрос на который был подан еще в декабре 2020 года. И глава делегации России Борис Грызлов не смог ответить на вопросы Кравчука по допуску делегации в ОРДЛО.

Теперь Украина готова обращаться к мировому сообществу, правительствам и организациям ради усиления давления на Россию, чтобы добиться проведения инспекции МАГАТЭ на оккупированном ею Донбассе.

Напомним, в понедельник Кравчук заявил, что договариваться с Россией по урегулированию ситуации на Донбассе "практически невозможно". Нет перспектив по продвижению в переговорном процессе.

Также, во вторник состоялось заседание политической подгруппы Трехсторонней контактной группы по урегулированию на Донбассе. Украинская делегация пыталась выяснить, какую территорию Россия понимает под понятием "ОРДЛО".

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Кравчук Контактная группа
NEWS
На Прикарпатье развернут мобильный COVID-госпиталь. Впервые в Украине
На Прикарпатье развернут мобильный COVID-госпиталь. Впервые в Украине
DAILY
Кто следующий. Будет ли Владимир Зеленский воевать с олигархами
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Кто следующий. Будет ли Владимир Зеленский воевать с олигархами