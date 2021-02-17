Украина продолжит консультации в ТКГ, если они будут иметь практический смысл, - Кравчук

Украина готова продолжать консультации в рамках Трехсторонней контактной группы. Но только в случае, если они будут иметь действенный практический смысл.

Сегодня, 17 февраля, состоялись очередные переговоры на уровне лидеров делегаций в ТКГ. В рамках обсуждения Россия "несколько раз пыталась уйти от обсуждения практических шагов по выполнению Нормандских и Минских договоренностей".

На нем обсуждались вопросы возобновления работы КПВВ "Золотое" через линию разграничения, а также допуска инспекторов МАГАТЭ на оккупированные территории в Донецк и Луганск, запрос на который был подан еще в декабре 2020 года. И глава делегации России Борис Грызлов не смог ответить на вопросы Кравчука по допуску делегации в ОРДЛО.

Теперь Украина готова обращаться к мировому сообществу, правительствам и организациям ради усиления давления на Россию, чтобы добиться проведения инспекции МАГАТЭ на оккупированном ею Донбассе.