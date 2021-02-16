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Окупована територія Донбасу більша, ніж зафіксовано в "Мінську", - Гармаш

Новость на русском → Київ, Вівторок 16 лютого 2021 17:49
Окупована територія Донбасу більша, ніж зафіксовано в "Мінську", - Гармаш Фото: Сергій Гармаш (facebook.com / sergiy.garmash)
Автор: Дмитро Левицький

Сьогодні відбулося засідання політичної підгрупи Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання на Донбасі. Українська делегація намагалася з'ясувати, яку територію Росія розуміє під поняттям "ОРДЛО".

Про це розповів представник української делегації в ТКГ Сергій Гармаш на сторінці у Facebook.

За словами Гармаша, зафіксована у мінських домовленостях територія окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) на 1400 квадратних кілометрів менша, ніж насправді перебуває під російською окупацією.

"І на яку ж тоді територію поширюються мінські домовленості - залишається не зрозуміло. Ми не отримуємо чіткої відповіді, хоч вона і записана в мінських угодах. Москва має вражаючу здатність ставати глухою і сліпою, коли не хоче чогось бачити і чути. Особливо якщо мова про підписані нею ж домовленості", - написав він.

Нагадаємо, нещодавно глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук виступив на засідання Радбезу ООН щодо мінських домовленостей. Кравчук заявив, що Росія перетворила Донбас і Крим у свій військовий форпост.

Додамо, завтра має відбутися загальне засідання ТКГ у форматі відеоконференції. На порядку денному спільний план щодо Донбасу, обмін полоненими та відкриття КПВВ.

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