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Україна запропонує створення Вільної економічної зони на Донбасі

Автор: Игорь Литвиненко

Україна пропонуватиме створення Вільної економічної зони на Донбасі в рамках особливого порядку місцевого самоврядування. Її планують ввести в регіоні до 2050 року.

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Про це глава української делегації України в Тристоронньої контактній групі Леонід Кравчук повідомив агентству "Інтерфакс-Україна".

"Без неї відновити там економіку буде неможливо. І ця Вільна економічна зона, згідно з нашим баченням, повинна діяти десь орієнтовно до 2050 року. Розрахунки показують, що цей час дозволить привести регіон Донбасу в нормальний стан", - сказав Кравчук.

Відзначимо, дане питання про створення Вільної економічної зони на Донбасі виносився президентом Володимиром Зеленським на всеукраїнське опитування. За попередніми підрахунками, за створення такої зони проголосували 46,7% респондентів, проти - 46,4%.

При цьому, за словами Зеленського, створення Вільної економічної зони на Донбасі буде сприяти залученню інвестицій в регіон і завершення війни.

Раніше РБК-Україна писало, що Україна пропонує повністю припинити конфлікт на Донбасі на початку 2021 року.

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