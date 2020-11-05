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Украина предложит создание Свободной экономической зоны на Донбассе

Автор: Игорь Литвиненко

Украина будет предлагать создание Свободной экономической зоны на Донбассе в рамках особого порядка местного самоуправления. Ее планируют ввести в регионе до 2050 года.

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Об этом глава украинской делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук сообщил агентству "Интерфакс-Украина".

"Без нее восстановить там экономику будет невозможно. И эта Свободная экономическая зона, согласно нашему видению, должна действовать где-то ориентировочно до 2050 года. Расчеты показывают, что это время позволит привести регион Донбасса в нормальное состояние", - сказал Кравчук.

Отметим, данный вопрос о создании Свободной экономической зоны на Донбассе выносился президентом Владимиром Зеленским на всеукраинский опрос. По предварительным подсчетам, за создание такой зоны проголосовали 46,7% респондентов, против - 46,4%.

При этом, по словам Зеленского, создание Свободной экономической зоны на Донбассе будет способствовать привлечению инвестиций в регион и завершению войны.

Ранее РБК-Украина писало, что Украина предлагает полностью прекратить конфликт на Донбассе в начале 2021 года.

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