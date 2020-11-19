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Україна пропонує скликати позачергове засідання ТКГ

Автор: Анастасия Рокитна

Україна в Тристоронній контактній групі (ТКГ) звернулась до російської сторони з пропозицією скликати позачергове засідання ТКГ. Темами засідання пропонують розблокування роботи КПВВ та обмін полоненими.

Про це повідомляє прес-служба української делегації в ТКГ.

Українська сторона сподівається на розуміння російською стороною ступеню відповідальності за зрив нормандських домовленостей.

"Ми пропонуємо скликати позачергові засідання робочої підгрупи ТКГ з безпекових питань, робочої підгрупи ТКГ з політичних питань і робочої підгрупи ТКГ з гуманітарних питань", - йдеться в заяві.

Глава Української делегації Леонід Кравчук також закликав повернути додому до Різдва та Нового року усіх взаємно утримуваних осіб.

Нагадаємо, спочатку обмін полоненими планували провести до 15 грудня, але на минулому засіданні ТКГ Кравчук запропонував нову крайню дату.

Також президент України Володимир Зеленський попросив Червоний Хрест допомогти у прискоренні обміну полоненими.

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