Україна в ТКГ закликала провести обмін полоненими до кінця року

Голова української делегації в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кравчук закликав до кінця цього року повернути всіх взаємно утримуваних осіб. Це б стало ознакою бажання продовжувати переговори з інших питань.

Про це повідомила у Facebook українська делегація в ТКГ за результатами засідання в середу.

Раніше Кравчук заявив, що обмін полоненими у форматі "всіх на всіх" має відбутися не пізніше 15 грудня 2020 року.

"Глава української делегації закликав повернути додому до Різдва і Нового року всіх взаємно утримуваних осіб, що стало б прикладом високої моралі та відповідальності учасників, ознакою їхнього прагнення домовитися і щодо інших позицій", - йдеться в повідомленні.

Українська делегація також вважає дуже важливим провести до кінця поточного року зустріч на вищому рівні в нормандському форматі.

Раніше віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Рєзніков заявив, що обмін полоненими затягується, оскільки російська сторона і бойовики на Донбасі досі не подали списки. У зв'язку з цим поки немає конкретної дати обміну.

Також повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський просить Червоний Хрест про допомогу, щоб прискорити обмін полоненими.

Як зазначав глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук, обмін полоненими заблокований через постанови Верховної ради про вибори.