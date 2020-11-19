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Украина предлагает созвать внеочередное заседание ТКГ

Автор: Анастасия Рокитна

Украина в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) обратилась к российской стороне с предложением созвать внеочередное заседание ТКГ. Темами заседания предлагают разблокирование работы КПВВ и обмен пленными.

Об этом сообщает пресс-служба украинской делегации в ТКГ.

Украинская сторона надеется на понимание росийской стороной степени ответственности за срыв нормандских договоренностей.

"Мы предлагаем созвать внеочередное заседание рабочей подгруппы ТКГ по вопросам безопасности, рабочей подгруппы ТКГ по политическим вопросам и рабочей подгруппы ТКГ по гуманитарным вопросам", - говорится в заявлении.

Глава Украинской делегации Леонид Кравчук также призвал вернуть домой к Рождеству и Новому году всех взаимно удерживаемых лиц.

Напомним, сначала обмен пленными планировали провести до 15 декабря, но на прошлом заседании ТКГ Кравчук предложил новую крайнюю дату.

Также президент Украины Владимир Зеленский попросил Красный Крест помочь в ускорении обмена пленными.

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