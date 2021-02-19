Україна проситиме ЄС ввести нові "кримські" санкції проти Росії
Питання репресій в Криму піднімуть на засіданні сесії Генасамблеї ООН. Україна планує звернутись до ЄС для введення нових санкцій проти Російської Федерації.
Про це заявив на брифінгу голова МЗС України Дмитро Кулеба.
Кулеба зазначив, що ще минулого року закликав ЄС застосувати санкційний механізм у відповідь на порушення прав людини у Криму.
"Ми будемо послідовно наполягати на тому, що нові санкції мають бути запроваджені саме за такі порушення прав людини... Тому вже незабаром, можливо, навіть сьогодні, я підпишу ці документи, ми знову звернемось до ЄС з таким проханням", - заявив він.
Нагадаємо, Кулеба заявив, що політичний тиск на Росію має збільшуватись через агресію в Україні.
Зазначимо, на цьому тижні прокуратура Автономної Республіки Крим і Севастополя відкрила дві кримінальні справи через обшуки російських силовиків на півострові. В ході цих обшуків затримали 7 кримських татар.
МЗС України висловив протест через ці обшуки, а потім і затримання. У Зеленського назвали такі дії Росії черговим воєнним злочином.