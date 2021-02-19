Украина попросит ЕС ввести новые "крымские" санкции против России

Вопрос репрессий в Крыму поднимут на заседании сессии Генассамблеи ООН. Украина планирует обратиться к ЕС для введения новых санкций против Российской Федерации.

Кулеба отметил, что еще в прошлом году призвал ЕС применить санкционный механизм в ответ на нарушения прав человека в Крыму.

"Мы будем последовательно настаивать на том, что новые санкции должны быть введены именно за такие нарушения прав человека... Потому уже скоро, возможно даже сегодня, я подпишу эти документы, мы снова обратимся к ЕС с такой просьбой", - заявил он.