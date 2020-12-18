Україна отримає транш від МВФ вже на початку наступного року, - Кабмін

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль назвав терміни отримання Україною чергового траншу кредиту від Міжнародного валютного фонду (МВФ). Транш очікується вже на початку 2021 року.

Про це йшлося в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

Шмигаль зазначив, що вже наступного тижня свою роботу почне місія МВФ.

"Буквально годину тому, президент України спільно з МВФ вийшли з повідомленням, що вже на початку наступного тижня Україна отримає місію МВФ, тобто ми будем мати транш МВФ, він буде вже на початку наступного року, але наше співробітництво продовжиться", - сказав прем'єр.

Нагадаємо, сьогодні представник МВФ в Україні Йоста Люнгман назвав дату початку роботи місії. Місія МВФ планує дистанційно обговорити з українською владою останні економічні події.

До цього Шмигаль розраховував, що Україна отримає черговий транш від МВФ у лютому-березні 2021 року.

Крім того, міністр фінансів вважав, що Україна ще має шанс отримати транш від МВФ до кінця 2020 року.

У новому випуску ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" гості Денис Шмигаль, Сергій Марченко, Ольга Голубовська та інші студії обговорюють Держбюджет 2021. Також гадають над тим, чи не поїдуть українські лікарі на заробітки до Польщі й чи вистачить коштів на заробітну плату медпрацівникам. Крім того, Савік Шустер візьме ексклюзивне інтерв'ю з лідером білоруської опозиції Світланою Тихановською.

"Свобода слова Савіка Шустера" від 18 грудня

Нагадаємо, у попередньому випуску ток-шоу міністр соціальної політики України Марина Лазебна розповіла, як отримати 8 тисяч гривень допомоги від держави.

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Також міністр охорони здоров'я України Максим Степанов розповів, чому уряд ухвалив рішення ввести локдаун саме на початку січня.

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А от Міхеіл Саакашвілі розповів, чи переживе бізнес жорсткий карантин в Україні, а також озвучив розмір "діри в бюджеті".

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Крім того, у попередньому випуску "Свободи слова Савіка Шустера" Михайло Радуцький прокоментував ідею використання російської вакцини від коронавірусу в Україні.

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Не обійшлося й без скандалів. У прямому ефірі сталася сварка лідера Національного корпусу Андрія Білецького з народним депутатом від ОПЗЖ Миколою Скориком.

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