Місія МВФ почне роботу в Україні вже у грудні

Постійний представник Міжнародного валютного фонду в Україні Йоста Люнгман назвав дату початку роботи місії. Перегляд угоди з Україною почнеться наступного тижня.

Про це йдеться в повідомленні МВФ, яке є в розпорядженні РБК-Україна.

Перегляд угоди у форматі Stand-by з Україною розпочнеться у період з 21 по 23 грудня.

"Враховуючи обставини пандемії COVID-19, місія провадитиме дистанційне обговорення з владою України останніх економічних подій, а також заходів та реформ, необхідних для завершення першого перегляду", - заявив Люнгман.

Він також зазначив, що місія МВФ планує поновити зустрічі по завершенню новорічних свят у січні 2021 року.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль розраховує, що Україна отримає черговий транш від МВФ наприкінці зими - початку весни 2021 року. За його словами, цього року траншу від МВФ точно не буде.

Крім того, в уряді очікували, що дата приїзду місії МВФ в Україну стане відома до кінця цього року, однак у Кабміну був план Б на випадок ускладнення відносин із фондом.