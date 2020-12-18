ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Місія МВФ почне роботу в Україні вже у грудні

Новость на русском → Київ, П'ятниця 18 грудня 2020 19:53
Місія МВФ почне роботу в Україні вже у грудні Фото: Йоста Люнгман (imf.org)
Автор: Дмитро Левицький

Постійний представник Міжнародного валютного фонду в Україні Йоста Люнгман назвав дату початку роботи місії. Перегляд угоди з Україною почнеться наступного тижня.

Про це йдеться в повідомленні МВФ, яке є в розпорядженні РБК-Україна.

Перегляд угоди у форматі Stand-by з Україною розпочнеться у період з 21 по 23 грудня.

"Враховуючи обставини пандемії COVID-19, місія провадитиме дистанційне обговорення з владою України останніх економічних подій, а також заходів та реформ, необхідних для завершення першого перегляду", - заявив Люнгман.

Він також зазначив, що місія МВФ планує поновити зустрічі по завершенню новорічних свят у січні 2021 року.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль розраховує, що Україна отримає черговий транш від МВФ наприкінці зими - початку весни 2021 року. За його словами, цього року траншу від МВФ точно не буде.

Крім того, в уряді очікували, що дата приїзду місії МВФ в Україну стане відома до кінця цього року, однак у Кабміну був план Б на випадок ускладнення відносин із фондом.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика кредит МВФ
NEWS
Лавров заявив про готовність до розмови з Кулебою
Дмитро Левицькийредактор стрічки новин Лавров заявив про готовність до розмови з Кулебою
DAILY
Конфлікт у Придністров'ї: як Україна може допомогти Молдові у протистоянні з РФ
Мілан Лєліч, Маріанна Присяжнюк Конфлікт у Придністров'ї: як Україна може допомогти Молдові у протистоянні з РФ