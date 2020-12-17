ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

В Кабміні очікують наступний транш МВФ у лютому-березні 2021 року

Новость на русском → Київ, Четвер 17 грудня 2020 22:01
В Кабміні очікують наступний транш МВФ у лютому-березні 2021 року Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Черговий транш від Міжнародного валютного фонду Україна однозначно отримає не раніше 2021 року. Очікується, що транш від МВФ надійде наприкінці зими - початку весни наступного року.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в ефірі "Велика онлайн-розмова НВ".

Такі терміни, за словами очільника уряду, є реалістичними, якщо не буде знову "сюрпризів".

"Наступний транш буде однозначно в наступному році, безумовно, цього року це неможливо... Місія (МВФ - ред.) має бути призначена, ми пройшли всі процедури... Якщо ми говоримо про прогнозоване майбутнє, то хотілося б мати це (транш - ред.) не пізніше лютого, але лютий-березень - це прогнози, які ми обговорюємо спільно з МВФ", - сказав прем'єр.

Нагадаємо, в уряді очікують, що дата місії МВФ в Україну буде оголошена найближчими тижнями. Шмигаль заявляв, що дата приїзду місії МВФ в Україну може стати відома в грудні.

Крім того, міністр фінансів Сергій Марченко заявляв, що Україна ще має шанс отримати транш кредиту МВФ до кінця 2020 року.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика МВФ Денис Шмигаль
NEWS
Українська делегація поїде до Страсбурга на січневу сесію ПАРЄ
Дмитро Левицькийредактор стрічки новин Українська делегація поїде до Страсбурга на січневу сесію ПАРЄ
DAILY
Глава ВООЗ в Європі Ганс Клюге: В одних лише лікарнях не перемогли ні одну пандемію
Сергій Щербина, Владислав Красінський Глава ВООЗ в Європі Ганс Клюге: В одних лише лікарнях не перемогли ні одну пандемію