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Україна подала ще один позов проти Росії до ЄСПЛ

Автор: РБК-Україна

Україна подала новий позов проти Російської Федерації до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ). Він стосується адміністративної практики Москви щодо усунення опонентів.

Про це у Facebook повідомив заступник міністра юстиції і уповноважений з питань ЄСПЛ в Мін'юсті Іван Ліщина.

За його словами, 19 лютого 2021 уряд України подав нову міждержавну заяву проти Росії.

"Це дев'ята заява, подана Україною проти Російської Федерації. Її було зареєстровано під номером 10691/21", - зазначив Ліщина.

Заява стосується тверджень уряду України про адміністративну практику Росії, яка вдається до цілеспрямованих операцій щодо вбивства опонентів Російської Федерації як всередині країни, так і за кордоном.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ЄСПЛ вимагає від Російської Федерації негайно звільнити опозиціонера Олексія Навального, однак Москва відмовилася це зробити.

У січні ЄСПЛ прийняв до розгляду справа України проти Росії щодо Криму, а також визнав, що Москва ефективно контролювала півострів ще до так званого "референдуму".

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