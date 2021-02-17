Україна перейде в "жовту зону" карантину: які обмеження скасують

МОЗ пропонує послабити карантин в Україні, який діє після жорсткий обмежень. Буде дозволятися проведення масових заходів, якщо для 1 особи буде передбачатись 4 квадратних метри.

Ці обмеження, крім футбольних матчів, послаблять з 24 лютого. Матчі з глядачами дозволять проводити з 18 лютого, зазначив Степанов.

Нагадаємо, адаптивний карантин в Україні з поділом на епідемічні зони планували взяти до 18 лютого. Повідомлялося, що кількість зон залишиться колишнім, однак буде змінено принцип їх розподілу. Докладніше про те, як відбуватиметься розподіл на зони у матеріалі РБК-Україна.

Також РБК-Україна писало, що уряд планує продовжити карантин в Україні до 30 квітня. При цьому прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомляв, що цей термін навряд чи буде останнім.