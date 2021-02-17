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Україна перейде в "жовту зону" карантину: які обмеження скасують

Автор: Анастасія Рокитна

МОЗ пропонує послабити карантин в Україні, який діє після жорсткий обмежень. Буде дозволятися проведення масових заходів, якщо для 1 особи буде передбачатись 4 квадратних метри.

Про це міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив на засіданні уряду.

Зокрема, буде дозволено:

  • проведення масових заходів - 4 кв.м на одну особу або заповненість залу на 50%.
  • відвідування закладів освіти групами більше 20 осіб.
  • поведення матчів, командних ігрових видів спорту, але з певними обмеженнями щодо кількості заповнених місць.
  • роботу кафе та ресторанів до 24:00.

Ці обмеження, крім футбольних матчів, послаблять з 24 лютого. Матчі з глядачами дозволять проводити з 18 лютого, зазначив Степанов.

Нагадаємо, адаптивний карантин в Україні з поділом на епідемічні зони планували взяти до 18 лютого. Повідомлялося, що кількість зон залишиться колишнім, однак буде змінено принцип їх розподілу. Докладніше про те, як відбуватиметься розподіл на зони у матеріалі РБК-Україна.

Також РБК-Україна писало, що уряд планує продовжити карантин в Україні до 30 квітня. При цьому прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомляв, що цей термін навряд чи буде останнім.

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