Україна перейде в "жовту зону" карантину: які обмеження скасують

МОЗ пропонує послабити карантин в Україні, який діє після жорсткий обмежень. Буде дозволятися проведення масових заходів, якщо для 1 особи буде передбачатись 4 квадратних метри.
Про це міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив на засіданні уряду.
Зокрема, буде дозволено:
Ці обмеження, крім футбольних матчів, послаблять з 24 лютого. Матчі з глядачами дозволять проводити з 18 лютого, зазначив Степанов.
Нагадаємо, адаптивний карантин в Україні з поділом на епідемічні зони планували взяти до 18 лютого. Повідомлялося, що кількість зон залишиться колишнім, однак буде змінено принцип їх розподілу. Докладніше про те, як відбуватиметься розподіл на зони у матеріалі РБК-Україна.
Також РБК-Україна писало, що уряд планує продовжити карантин в Україні до 30 квітня. При цьому прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомляв, що цей термін навряд чи буде останнім.