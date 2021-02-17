Украина перейдет в "желтую зону" карантина: какие ограничения отменят

Миниздрав предлагает ослабить карантин в Украине, который действует после жесткий ограничений. Будет разрешаться проведение массовых мероприятий, если для 1 человека будет предполагаться 4 квадратных метра.

Эти ограничения, кроме футбольных матчей, ослабят с 24 февраля. Матчи со зрителями разрешат проводить с 18 февраля, отметил Степанов.

Напомним, адаптивный карантин в Украине с разделением на эпидемические зоны планировали принять до 18 февраля. Сообщалось, что количество зон останется прежним, однако будет изменен принцип их разделения. Подробнее о том, как будет происходить деление на зоны в материале РБК-Украина.

Также РБК-Украина писало, что правительство планирует продлить карантин в Украине до 30 апреля. При этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщал, что данный срок вряд ли будет последним.