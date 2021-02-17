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Украина перейдет в "желтую зону" карантина: какие ограничения отменят

Автор: Анастасия Рокитна

Миниздрав предлагает ослабить карантин в Украине, который действует после жесткий ограничений. Будет разрешаться проведение массовых мероприятий, если для 1 человека будет предполагаться 4 квадратных метра.

Об этом министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил на заседании правительства.

В частности, будет разрешено:

  • проведение массовых мероприятий - 4 кв.м на одного человека или заполненность зала на 50%.
  • посещение учебных заведений группами более 20 человек.
  • проведение матчей, командных игровых видов спорта, но с определенными ограничениями по количеству заполненных мест.
  • работа кафе и ресторанов до 24:00.

Эти ограничения, кроме футбольных матчей, ослабят с 24 февраля. Матчи со зрителями разрешат проводить с 18 февраля, отметил Степанов.

Напомним, адаптивный карантин в Украине с разделением на эпидемические зоны планировали принять до 18 февраля. Сообщалось, что количество зон останется прежним, однако будет изменен принцип их разделения. Подробнее о том, как будет происходить деление на зоны в материале РБК-Украина.

Также РБК-Украина писало, что правительство планирует продлить карантин в Украине до 30 апреля. При этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщал, что данный срок вряд ли будет последним.

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