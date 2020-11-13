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Україна звинуватила Іран у затягуванні розслідування катастрофи МАУ

Автор: Дмитро Левицький

Заступник генерального прокурора України Гюндуз Мамедов звинуватив Іран у затягуванні розслідування катастрофи літака авіакомпанії МАУ біля Тегерану. Іран не ділиться інформацією та не відповідає на запити про співпрацю.

Про це Мамедов заявив у коментарі агентству Reuters.

Представник прокуратури додав, що Тегеран також відхилив заклики Києва щодо довічного ув'язнення винних у знищенні українського літака.

Зазначимо, наступного місяця очікується третій раунд переговорів з Іраном щодо розслідування катастрофи МАУ та компенсацій сім'ям загиблих.

Нагадаємо, 8 січня 2020 року іранські військові збили двома ракетами літак української авіакомпанії МАУ. На борту літака перебували 176 людей, всі вони загинули. Іран стверджує, що інцидент стався випадково через збій у системі повітряного захисту.

Раніше Мамедов заявляв, що іранська сторона не допускає Україну до допиту підозрюваних у справі катастрофи МАУ. Тегеран пояснює свої дії державною таємницею.

Крім того, Україна зверталася до Ірану з вимогою надати повну інформацію про катастрофу МАУ поблизу Тегерану. Іран обіцяв відправити в Україну один з речових доказів до кінця жовтня.

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Новини України Міжнародні авіалінії УкраїникатастрофарозслідуванняІран