Україна вимагає від Ірану повної інформації щодо катастрофи МАУ

Україна під час переговорів у Тегерані звернулася до Ірану з вимогою надати повну інформацію щодо катастрофи літака авіакомпанії МАУ. Отримання всієї інформації дозволить провести повне та неупереджене розслідування збиття літака.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора України.

У прокуратурі наголошують, що об'єктивне розслідування причин катастрофи та надання повної інформації передбачено Монреальською конвенцією, яку ратифікував Іран.

"Факт збиття цивільного літака та вбивство 176 пасажирів та членів екіпажу, які були громадянами України, Канади, Великобританії, Ірану, Афганістану та Швеції, не може бути державною військовою таємницею, чим постійно апелює Іран, пояснюючи ненадання інформації", - заявив заступник генпрокурора Гюндуз Мамедов під час переговорів з Іраном.

В ході переговорів сторони домовилися, що протягом тижня Україна отримає детальну інформацію про розслідування справи в Ірані, зокрема документальне підтвердження арешту 6 підозрюваних у збитті літака. До кінця жовтня Іран обіцяє відправити в Київ один з речових доказів - льотний планшет екіпажу.

Українська прокуратура розраховує на справедливе покарання всіх винних у катастрофі літака МАУ. Статті, які інкримінували обвинуваченим, передбачають до 3 років ув'язнення.

Нагадаємо, напередодні Україна запропонувала Ірану провести спільні слідчі дії у справі про катастрофу МАУ.