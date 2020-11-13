Украина обвинила Иран в затягивании расследования катастрофы МАУ

Заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов обвинил Иран в затягивании расследования катастрофы самолета авиакомпании МАУ возле Тегерана. Иран не делится информацией и не отвечает на запросы о сотрудничестве.

Об этом Мамедов заявил в комментарии агентству Reuters.

Представитель прокуратуры добавил, что Тегеран также отклонил призывы Киева по пожизненному заключению виновных в уничтожении украинского самолета.

Отметим, в следующем месяце ожидается третий раунд переговоров с Ираном по расследованию катастрофы МАУ и компенсациям семьям погибших.

Напомним, 8 января 2020 года иранские военные сбили двумя ракетами самолет украинской авиакомпании МАУ. На борту самолета находились 176 человек, все они погибли. Иран утверждает, что инцидент произошел случайно из-за сбоя в системе воздушной защиты.

Ранее Мамедов заявлял, что иранская сторона не допускает Украину к допросу подозреваемых в деле катастрофы МАУ. Тегеран объясняет свои действия государственной тайной.

Кроме того, Украина обратилась к Ирану с требованием предоставить полную информацию о катастрофе МАУ вблизи Тегерана. Иран обещал отправить в Украину одно из вещественных доказательств до конца октября.