Україна в ОБСЄ: на Донбасі знаходяться більше 2 тисяч кадрових військових РФ

Загальне управління окупаційними збройними формуваннями на Донбасі здійснюють понад дві тисячі військовослужбовців збройних сил РФ. Таким чином Москва порушує принципи ОБСЄ.

Про це повідомила іноземним дипломатам делегація України в ОБСЄ, передає "Укрінформ".

Згідно з наявною інформацією, на цей час в тимчасово окупованих районах Донбасу, в підрозділах тилу та бойового забезпечення як військові радники та інструктори знаходяться 2100 військовослужбовців збройних сил РФ, а також 40 одиниць озброєння і військової техніки штатних підрозділів ЗС Росії.

Наголошується, що РФ продовжує активно забезпечувати свої сили на Донбасі озброєнням, боєприпасами та пально-мастильними матеріалами через непідконтрольну уряду України ділянку державного кордону.

Таким чином Росія порушує основні принципи ОБСЄ, закріплені в Гельсінському прикінцевому акті, щодо суверенітету, територіальної цілісності та недоторканності кордонів. Українські дипломати закликали СММ ОБСЄ вивчити ці факти та дати їм об'єктивну оцінку.

Нагадаємо, раніше глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук заявляв, що ОБСЄ підготує єдиний план з врегулювання на Донбасі з урахуванням позицій всіх сторін.

До цього Україна представила п'ять головних пунктів "плану дій по Донбасу", який зокрема передбачає розпуск так званих "республік".