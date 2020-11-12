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Україна в ОБСЄ: на Донбасі знаходяться більше 2 тисяч кадрових військових РФ

Новость на русском → Київ, Четвер 12 листопада 2020 06:18
Україна в ОБСЄ: на Донбасі знаходяться більше 2 тисяч кадрових військових РФ Фото: бойовик (dnr-news.com)
Автор: Артур Родивилов

Загальне управління окупаційними збройними формуваннями на Донбасі здійснюють понад дві тисячі військовослужбовців збройних сил РФ. Таким чином Москва порушує принципи ОБСЄ.

Про це повідомила іноземним дипломатам делегація України в ОБСЄ, передає "Укрінформ".

Згідно з наявною інформацією, на цей час в тимчасово окупованих районах Донбасу, в підрозділах тилу та бойового забезпечення як військові радники та інструктори знаходяться 2100 військовослужбовців збройних сил РФ, а також 40 одиниць озброєння і військової техніки штатних підрозділів ЗС Росії.

Наголошується, що РФ продовжує активно забезпечувати свої сили на Донбасі озброєнням, боєприпасами та пально-мастильними матеріалами через непідконтрольну уряду України ділянку державного кордону.

Таким чином Росія порушує основні принципи ОБСЄ, закріплені в Гельсінському прикінцевому акті, щодо суверенітету, територіальної цілісності та недоторканності кордонів. Українські дипломати закликали СММ ОБСЄ вивчити ці факти та дати їм об'єктивну оцінку.

Нагадаємо, раніше глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук заявляв, що ОБСЄ підготує єдиний план з врегулювання на Донбасі з урахуванням позицій всіх сторін.

До цього Україна представила п'ять головних пунктів "плану дій по Донбасу", який зокрема передбачає розпуск так званих "республік".

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