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Украина в ОБСЕ: на Донбассе находятся более 2 тысяч кадровых военных РФ

Новина українською → Киев, Четверг 12 ноября 2020 06:18
Украина в ОБСЕ: на Донбассе находятся более 2 тысяч кадровых военных РФ Фото: боевик (dnr-news.com)
Автор: Артур Родивилов

Общее управление оккупационными вооруженными формированиями на Донбассе осуществляют более двух тысяч военнослужащих вооруженных сил РФ. Таким образом Москва нарушает принципы ОБСЕ.

Об этом сообщила иностранным дипломатам делегация Украины в ОБСЕ, передает "Укринформ".

Согласно имеющейся информации, на данный момент во временно оккупированных районах Донбасса, в подразделениях тыла и боевого обеспечения, в качестве военных советников и инструкторов находятся 2100 военнослужащих вооруженных сил РФ, а также 40 единиц вооружения и военной техники штатных подразделений ВС России.

Отмечается, что РФ продолжает активно обеспечивать свои силы на Донбассе вооружением, боеприпасами и горюче-смазочными материалами через неподконтрольный правительству Украины участок государственной границы.

Таким образом Россия нарушает основные принципы ОБСЕ, закрепленные в заключительном Хельсинкском акте, в отношении суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности границ. Украинские дипломаты призвали СММ ОБСЕ изучить эти факты и дать им свою объективную оценку.

Напомним, ранее глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявлял, что ОБСЕ подготовит единый план по урегулированию на Донбассе с учетом позиций всех сторон.

До этого Украина представила пять главных пунктов "плана действий по Донбассу", который в том числе предполагает роспуск так называемых "республик".

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