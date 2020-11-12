Украина в ОБСЕ: на Донбассе находятся более 2 тысяч кадровых военных РФ

Общее управление оккупационными вооруженными формированиями на Донбассе осуществляют более двух тысяч военнослужащих вооруженных сил РФ. Таким образом Москва нарушает принципы ОБСЕ.

Об этом сообщила иностранным дипломатам делегация Украины в ОБСЕ, передает "Укринформ".

Согласно имеющейся информации, на данный момент во временно оккупированных районах Донбасса, в подразделениях тыла и боевого обеспечения, в качестве военных советников и инструкторов находятся 2100 военнослужащих вооруженных сил РФ, а также 40 единиц вооружения и военной техники штатных подразделений ВС России.

Отмечается, что РФ продолжает активно обеспечивать свои силы на Донбассе вооружением, боеприпасами и горюче-смазочными материалами через неподконтрольный правительству Украины участок государственной границы.

Таким образом Россия нарушает основные принципы ОБСЕ, закрепленные в заключительном Хельсинкском акте, в отношении суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности границ. Украинские дипломаты призвали СММ ОБСЕ изучить эти факты и дать им свою объективную оценку.

Напомним, ранее глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявлял, что ОБСЕ подготовит единый план по урегулированию на Донбассе с учетом позиций всех сторон.

До этого Украина представила пять главных пунктов "плана действий по Донбассу", который в том числе предполагает роспуск так называемых "республик".