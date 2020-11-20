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Новим послом України в США може стати Маркарова

Новость на русском → Київ, П'ятниця 20 листопада 2020 10:14
Новим послом України в США може стати Маркарова Фото: Оксана Маркарова (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

Українська влада вирішила змінили посла України в США. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба запропонував на цю посаду Оксану Маркарову.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, нинішній посол Володимир Єльченко є класиком української дипломатії, претензій до його роботи немає. Його змінюють за принципом ротації в дипломатії.

"Зваживши всі аргументи, я запропонував кандидатуру Оксани Маркарової", - зазначив Кулеба.

Міністр зазначив, що процедура її оформлення запущена, але це займає певний час. Рішення про призначення має прийняти президент, підписавший відповідний указ, додав Кулеба.

Зазначимо, що Оксана Маркарова займала посаду міністра фінансів України з 22 листопада 2018 року по 4 березня 2020 року в уряді Володимира Гройсмана та Олексія Гончарука.

Нагадаємо, президент підписав указ, яким призначив послом України в Мексиці Оксану Дромарецьку. Також Зеленський призначив посла на Кіпрі, яким став Руслан Німчинського.

Додамо, що Зеленський звільнив послів у Кореї та Ізраїлі. При цьому президент призначив нових послів в Ізраїлі та Казахстані. Ними стали Євген Корнійчук і Петро Врублевський.

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