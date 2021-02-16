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Україна в космосі: супутник ще не готовий, але для запуску обрали SpaceX

Автор: Анастасія Рокитна

Компанію Ілона Маска SpaceX обрано для запуску українського супутника "Січ 2-30" в космос. Його можуть запустити у грудні 2021 року.

Про це йшлося під час засідання Комітету з питань економічного розвитку, передає прес-служба Апарату ВР.

Т.в.о. голови Державного космічного агентства України Михайло Лев повідомив про перемовини з цією компанією.

"Є розуміння, що є вільний слот у грудні 2021 року для запуску українського супутника”, - повідомив він.

Затверджено генеральний графік закінчення оптико-волоконної системи "Січ 2-30 (2-1)" та наземного сегменту. За словами виконуючого обов'язки агенства, супутник готовий на 85%, якщо говорити про орбітальний сегмент, а наземний сегмент готовий на 45%.

Михайло Лев заявив, що загалом супутник ще не готовий.

Комітет ВР вирішив направити офіційний запит віцепрем'єр-міністру і Міністерству з питань стратегічних галузей промисловості із запитаннями щодо стадії готовності супутника, ризики його не запуску у поточному році та деталей переговорів із SpaceX.

Раніше міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олег Уруський заявив про переговори України зі Space X.

Також Олег Уруський заявив про необхідність прискорення реалізації проекту з виведення власного супутника на орбіту Землі.

Нагадаємо, сьогодні SpaceX запустила ракету-носій з 60 супутниками Starlink.

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Новини України УкраїнаспутникИлон Маск
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