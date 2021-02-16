Україна в космосі: супутник ще не готовий, але для запуску обрали SpaceX

Компанію Ілона Маска SpaceX обрано для запуску українського супутника "Січ 2-30" в космос. Його можуть запустити у грудні 2021 року.
Про це йшлося під час засідання Комітету з питань економічного розвитку, передає прес-служба Апарату ВР.
Т.в.о. голови Державного космічного агентства України Михайло Лев повідомив про перемовини з цією компанією.
"Є розуміння, що є вільний слот у грудні 2021 року для запуску українського супутника”, - повідомив він.
Затверджено генеральний графік закінчення оптико-волоконної системи "Січ 2-30 (2-1)" та наземного сегменту. За словами виконуючого обов'язки агенства, супутник готовий на 85%, якщо говорити про орбітальний сегмент, а наземний сегмент готовий на 45%.
Михайло Лев заявив, що загалом супутник ще не готовий.
Комітет ВР вирішив направити офіційний запит віцепрем'єр-міністру і Міністерству з питань стратегічних галузей промисловості із запитаннями щодо стадії готовності супутника, ризики його не запуску у поточному році та деталей переговорів із SpaceX.
Раніше міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олег Уруський заявив про переговори України зі Space X.
Також Олег Уруський заявив про необхідність прискорення реалізації проекту з виведення власного супутника на орбіту Землі.
Нагадаємо, сьогодні SpaceX запустила ракету-носій з 60 супутниками Starlink.