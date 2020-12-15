Україна ініціює нові санкції проти РФ через приватизацію "Масандри"

Україна буде ініціювати введення нових міжнародних санкцій проти Російської Федерації через присвоєння та продаж винзаводу "Масандра" в окупованому Криму. Також Київ буде вводити національні санкції.
Про це повідомляє прес-служба Міністерства реінтеграції.
За словами віце-прем'єр-міністра, міністра реінтеграції Олексія Рєзнікова, Україна вживатиме заходів до осіб, які причетні до незаконного аукціону:
"Всі наявні у відкритих джерелах документи (протоколи, заявки, біографії керівництва так званого міністерства в Криму, яке організувало це і т. д.) вже у нас. Санкційний пакет вже готується", - заявив Рєзніков.
Нагадаємо, вчора стало відомо, що в окупованому Криму продали винзавод "Масандра" майже за 73 млн доларів. Придбала завод дочірня компанія банку "Росія".
У Міністерстві закордонних справ України назвали "нікчемним" рішення Росії про продаж винного заводу "Масандра".
Також РБК-Україна писало, що Україна розцінює привласнення і продаж "Масандри" в Криму як військовий злочин.