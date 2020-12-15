ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Промокоды
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Приватизація "Масандри" у Криму є військовим злочином, - прокурор АРК

Новость на русском → Київ, Вівторок 15 грудня 2020 02:11
Приватизація "Масандри" у Криму є військовим злочином, - прокурор АРК Фото: Ігор Поночовный (УНІАН)
Автор: Артур Родивилов

Привласнення та продаж майна АТ "Виробничо-аграрне об'єднання "Масандра" в окупованому РФ Криму розцінюється українською стороною як військовий злочин. Держава-окупант має право користуватися публічним майном лише у військових цілях.

Про це заявив керівник прокуратури АР Крим та міста Севастополя Ігор Поночовный, передає "Дзеркало тижня".

Він зазначив, що згідно з IV Женевською конвенцією про захист цивільного населення під час війни від 1949 року, державі-окупантові забороняється присвоювати як публічну, так і приватну власність на окупованій території.

"Після окупації півострова РФ майно "Масандри" "націоналізували", фактично експропріювали, передали у федеральну власність - управління справами президента РФ, потім повернули у "власність республіки Крим", відповідно, жодної військової потреби в такому визначенні та передачі майна не було", - підкреслив прокурор.

За його словами, прокуратура АРК і Севастополя розслідує кілька епізодів, що стосуються майна "Масандри".

"Крім присвоєння, це ще і продаж землі під виноградниками в Гурзуфі, і виробництво щодо "директора" "Масандри" Яніни Павленко, що самовільно відкрила 240-річну пляшку "Херес де ля Фронтера" для Володимира Путіна і Сильвіо Берлусконі. Тепер "діло "Масандри" поповниться і компанією-покупцем", - додав Поночовний.

Нагадаємо, вчора Росія продала винний концерн "Масандра", який знаходиться в окупованому Криму. Концерн, у який входять 11 заводів за майже 73 млн доларів купила дочірня компанія банку "Росія".

Як повідомляло РБК-Україна, МЗС України попросило іноземні компанії не брати участь в приватизації кримської "Масандри".

Додамо, навесні 2020 року кримський завод "Масандра" оцінювали менш ніж в 10 млн доларів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Крим приватизация
NEWS
Роботу ресторанів в Україні продовжили на годину. Новорічна ніч - виняток
РБК-Українаінформаційне агентство Роботу ресторанів в Україні продовжили на годину. Новорічна ніч - виняток
DAILY
Спроба номер п'ять. Навіщо влада хоче продовжити особливий статус ОРДЛО
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Спроба номер п'ять. Навіщо влада хоче продовжити особливий статус ОРДЛО