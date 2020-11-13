ru ua
News Вибори 2020 Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Промокоды
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Україна доповнила план дій щодо врегулювання ситуації на Донбасі

Новость на русском → Україна, П'ятниця 13 листопада 2020 18:16
Україна доповнила план дій щодо врегулювання ситуації на Донбасі Фото: українські військові на танку (РБК-Україна)
Автор: Владислав Красінський

Українська сторона Тристоронньої контактної групи підготувала доповнення до плану з врегулювання ситуації на Донбасі. Уточнено деталі повернення контролю над кордоном та демілітаризації.

Про це повідомляє джерело РБК-Україна, близьке до переговорного процесу.

Як розповів співрозмовник видання, в додатках міститься детально відпрацьований процес передачі Україні контролю над кордоном. Контролювати цю ситуацію повинна ОБСЄ, починаючи з першого етапу. Також буде створена підгрупа в ТКГ для обробки процедури повернення Україні контролю над кордоном. Повернення кордонів під український контроль має бути здійснене до старту виборчої кампанії в органи місцевого самоврядування нині на окупованих територіях Донбасу.

Одним з основних пунктів плану також є демілітаризація ОРДЛО. Вона передбачає висновок найманців і важкого озброєння, роззброєння та демобілізацію б'ються проросійських сил. Це буде узгоджуватися з процесом повернення підрозділів Збройних сил України в місця постійної дислокації.

Також план передбачає модель перехідного правосуддя, в якій прописані правила притягнення до відповідальності підозрюваних у тяжких злочинах, система захисту прав людини і деталі амністії.

Співрозмовник зазначив, що твердження законодавства України для впровадження цього плану має бути синхронно з кроками Росії. Зокрема, йдеться про скасування низки указів президента Росії Володимира Путіна, включаючи спрощений порядок видачі російських паспортів жителям ОРДЛО.

Крім цього, в плані прописаний повернення майна українським фізичним та юридичним особам за результатами аудиту поточного стану активів. Це перший крок перед іншими пунктами в економічній площині.

Нагадаємо, на початку листопада українська делегація в ТКГ представила п'ять головних пунктів "плану дій по Донбасу".

Також глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук заявив, що для проведення місцевих виборів на окупованому Донбасі 31 березня 2021 року українська сторона повинна прийняти кілька законів. При цьому до таких виборів не потрібно готуватися з чистого аркуша.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Донбас
NEWS
Франція та Німеччина закликали Росію негайно відкрити КПВВ на Донбасі
Дмитро Левицькийредактор стрічки новин Франція та Німеччина закликали Росію негайно відкрити КПВВ на Донбасі
DAILY
Трамп не здається. Чи зможе Байден втримати перемогу і що буде далі
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Трамп не здається. Чи зможе Байден втримати перемогу і що буде далі