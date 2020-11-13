Україна доповнила план дій щодо врегулювання ситуації на Донбасі

Українська сторона Тристоронньої контактної групи підготувала доповнення до плану з врегулювання ситуації на Донбасі. Уточнено деталі повернення контролю над кордоном та демілітаризації.

Про це повідомляє джерело РБК-Україна, близьке до переговорного процесу.

Як розповів співрозмовник видання, в додатках міститься детально відпрацьований процес передачі Україні контролю над кордоном. Контролювати цю ситуацію повинна ОБСЄ, починаючи з першого етапу. Також буде створена підгрупа в ТКГ для обробки процедури повернення Україні контролю над кордоном. Повернення кордонів під український контроль має бути здійснене до старту виборчої кампанії в органи місцевого самоврядування нині на окупованих територіях Донбасу.

Одним з основних пунктів плану також є демілітаризація ОРДЛО. Вона передбачає висновок найманців і важкого озброєння, роззброєння та демобілізацію б'ються проросійських сил. Це буде узгоджуватися з процесом повернення підрозділів Збройних сил України в місця постійної дислокації.

Також план передбачає модель перехідного правосуддя, в якій прописані правила притягнення до відповідальності підозрюваних у тяжких злочинах, система захисту прав людини і деталі амністії.

Співрозмовник зазначив, що твердження законодавства України для впровадження цього плану має бути синхронно з кроками Росії. Зокрема, йдеться про скасування низки указів президента Росії Володимира Путіна, включаючи спрощений порядок видачі російських паспортів жителям ОРДЛО.

Крім цього, в плані прописаний повернення майна українським фізичним та юридичним особам за результатами аудиту поточного стану активів. Це перший крок перед іншими пунктами в економічній площині.

Нагадаємо, на початку листопада українська делегація в ТКГ представила п'ять головних пунктів "плану дій по Донбасу".

Також глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук заявив, що для проведення місцевих виборів на окупованому Донбасі 31 березня 2021 року українська сторона повинна прийняти кілька законів. При цьому до таких виборів не потрібно готуватися з чистого аркуша.