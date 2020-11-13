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Украина дополнила план действий по урегулированию ситуации на Донбассе

Новина українською → Украина, Пятница 13 ноября 2020 18:16
Украина дополнила план действий по урегулированию ситуации на Донбассе Фото: украинские военные на танке (РБК-Украина)
Автор: Владислав Красинский

Украинская сторона в Трехсторонней контактной группе подготовила дополнения к плану по урегулированию ситуации на Донбассе. Уточнены детали возвращения контроля над границей и демилитаризации.

Об этом сообщает источник РБК-Украина, близкий к переговорному процессу.

Как рассказал собеседник издания, в дополнениях содержится подробно проработаный процесс передачи Украине контроля над границей. Контролировать эту ситуацию должна ОБСЕ, начиная с первого этапа. Также будет создана подгруппа в ТКГ для обработки процедуры возвращения Украине контроля над границей. Возвращение границ под украинский контроль должно быть осуществлено до старта избирательной кампании в органы местного самоуправления на ныне оккупированных территориях Донбасса.

Одним из основных пунктов плана также является демилитаризация ОРДЛО. Она предусматривает вывод наемников и тяжелого вооружения, разоружение и демобилизацию сражающихся пророссийских сил. Это будет согласовываться с процессом возвращения подразделений Вооруженных сил Украины в места постоянной дислокации.

Также план предусматривает модель переходного правосудия, в которой прописаны правила привлечения к ответственности подозреваемых в тяжких преступлениях, система защиты прав человека и детали амнистии.

Собеседник отметил, что утверждение законодательства Украины для внедрения этого плана должно быть синхронно с шагами России. В частности, речь идет об отмене ряда указов президента России Владимира Путина, включая упрощенный порядок выдачи российских паспортов жителям ОРДЛО.

Кроме этого, в плане прописан возврат имущества украинским физическим и юридическим лицам по результатам аудита текущего состояния активов. Это первый шаг перед остальными пунктами в экономической плоскости.

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