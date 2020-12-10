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Україна наполягатиме на виведенні російських сил з Придністров'я, - Кулеба

Новость на русском → Кишинів, Четвер 10 грудня 2020 20:34
Україна наполягатиме на виведенні російських сил з Придністров'я, - Кулеба Фото: Дмитро Кулеба (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив обраному молдовському президенту Майї Санду, що Київ підтримує територіальну цілісність Молдови. Україна наполягатиме на виведенні російських військових з Придністров'я.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ.

Міністр також висловив вдячність новообраному президенту Молдови за її чітку і послідовну позицію щодо засудження російської агресії та окупації Криму.

"Зі свого боку, ми й надалі підтримуватимемо територіальну цілісність Молдови в процесі придністровського врегулювання і спільно наполягатимемо на виведенні російських військ з регіону Придністров’я", - наголосив він.

Крім того, Кулеба запропонував Санду взяти участь у діяльності Кримської платформи, створення якої ініціювала Україна.

Нагадаємо, після перемоги на виборах президента Молдови Санду зажадала виведення російських військових з Придністров'я. Однак обраний молдовський президент хоче врегулювати ситуацію мирним та дипломатичним шляхом.

Як писало РБК-Україна, у президента Росії Володимира Путіна заявили, що такі заяви Санду загрожують дестабілізацією ситуації в Придністров'ї.

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