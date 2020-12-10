ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Промокоды
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Украина будет настаивать на выводе российских сил из Приднестровья, - Кулеба

Новина українською → Кишинев, Четверг 10 декабря 2020 20:34
Украина будет настаивать на выводе российских сил из Приднестровья, - Кулеба Фото: Дмитрий Кулеба (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил избранному молдавскому президенту Майе Санду, что Киев поддерживает территориальную целостность Молдовы. Украина будет настаивать на выводе российских военных из Приднестровья.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел.

Министр также выразил благодарность новоизбранному президенту Молдовы за ее четкую и последовательную позицию относительно осуждения российской агрессии и оккупации Крыма.

"Со своей стороны, мы и в дальнейшем будем поддерживать территориальную целостность Молдовы в процессе приднестровского урегулирования и совместно будем настаивать на выводе российских войск из региона Приднестровья", - подчеркнул он.

Кроме того, Кулеба предложил Санду принять участие в деятельности Крымской платформы, создание которой инициировала Украина.

Напомним, после победы на выборах президента Молдовы Санду потребовала вывода российских военных из Приднестровья. Однако избранный молдавский президент хочет урегулировать ситуацию мирным и дипломатическим путем.

Как писало РБК-Украина, у президента России Владимира Путина заявили, что такие заявления Санду угрожают дестабилизацией ситуации в Приднестровье.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика МИД Украины Российская Федерация Приднестровье Дмитрий Кулеба Майя Санду
NEWS
Пробки и аварии: последствия гололеда в Киеве
РБК-Украинаинформационное агентство Пробки и аварии: последствия гололеда в Киеве
DAILY
Елена Шуляк: Коррупционная "такса" в строительстве выросла в три раза
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Елена Шуляк: Коррупционная "такса" в строительстве выросла в три раза