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Рішення придністровського питання має бути тільки мирним, - Санду

Новость на русском → Кишинів, Середа 02 грудня 2020 17:44
Рішення придністровського питання має бути тільки мирним, - Санду Фото: Майя Санду (facebook.com maia sandu)
Автор: Дмитро Левицький

Обраний президент Молдови Майя Санду наполягає на мирному форматі вирішення ситуації в Придністров'ї. Вона сподівається, що придністровське питання вдасться вирішити дипломатичними методами.

Про це Санду розповіла в інтерв'ю молдовській редакції "Радіо Свобода".

Майбутня глава Молдови зазначила, що бажає мати гарні відносини з Російською Федерацією, але знає, що Москва не поділяє її позицію щодо Придністров'я.

"Щодо придністровського врегулювання є важливі принципи, на яких ми наполягаємо. Перш за все, це дотримання суверенітету і територіальної цілісності нашої країни. Це знаходження рішення тільки мирними шляхами, дипломатичними методами. І звичайно, потрібно шукати це рішення у форматі, який у нас уже є, - це формат "п'ять плюс два", - додала Санду.

Нагадаємо, після перемоги на виборах Санду виступила з вимогою вивести російські війська з території Придністров'я. У Кремлі пригрозили, що такі заяви Санду можуть дестабілізувати ситуацію в регіоні.

Крім того, Санду запропонувала замінити російських "миротворців" у Придністров'ї на місію ОБСЄ. Вона пояснила, що в Придністров'ї вже давно немає небезпеки військової ескалації.

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