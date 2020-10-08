Україна та Британія хочуть спільно створити ракетний катер, - Міноборони

Україна та Британія мають намір спільно створити ракетний катер з урахуванням побажання українських військових. Найближчим часом Україну відвідають британські експерти для проведення консультацій.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Відповідні домовленості були досягнуті під час зустрічі українського міністра оборони Андрія Тарана з державним секретарем з питань оборони Британії Беном Воллесом.

У відомстві зазначили, що мова йде не лише про кораблі, але й про розвиток інфраструктури, адаптованої для взаємодії з військово-морською потугою НАТО.

Нагадаємо, раніше Британія погодилася постачати Україні сучасні зразки військової техніки та новітнього високоточного озброєння.

Крім того, у Лондоні Таран та Уоллес підписали меморандум про співпрацю в оборонній галузі.

Як писало РБК-Україна, меморандум передбачає виділення майже 1,4 млрд євро на військово-морський флот України.