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Україна та Британія хочуть спільно створити ракетний катер, - Міноборони

Автор: Дмитро Левицький

Україна та Британія мають намір спільно створити ракетний катер з урахуванням побажання українських військових. Найближчим часом Україну відвідають британські експерти для проведення консультацій.

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Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Відповідні домовленості були досягнуті під час зустрічі українського міністра оборони Андрія Тарана з державним секретарем з питань оборони Британії Беном Воллесом.

У відомстві зазначили, що мова йде не лише про кораблі, але й про розвиток інфраструктури, адаптованої для взаємодії з військово-морською потугою НАТО.

Нагадаємо, раніше Британія погодилася постачати Україні сучасні зразки військової техніки та новітнього високоточного озброєння.

Крім того, у Лондоні Таран та Уоллес підписали меморандум про співпрацю в оборонній галузі.

Як писало РБК-Україна, меморандум передбачає виділення майже 1,4 млрд євро на військово-морський флот України.

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