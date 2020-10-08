Украина и Британия хотят совместно создать ракетный катер, - Минобороны

Украина и Великобритания намерены совместно создать ракетный катер с учетом пожелания украинских военных. В ближайшее время Украину посетят британские эксперты для проведения консультаций.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

Соответствующие договоренности были достигнуты во время встречи украинского министра обороны Андрея Тарана с государственным секретарем по вопросам обороны Великобритании Беном Уоллесом.

В ведомстве отметили, что речь идет не только о кораблях, но и о развитии инфраструктуры, адаптированной для взаимодействия с военно-морской мощью НАТО.

Напомним, ранее Британия согласилась поставлять Украине современные образцы военной техники и новейшего высокоточного вооружения.

Кроме того, в Лондоне Таран и Уоллес подписали меморандум о сотрудничестве в оборонной отрасли.

Как писало РБК-Украина, меморандум предусматривает выделения почти 1,4 млрд евро на военно-морской флот Украины.