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Британія забезпечить ВМС України новітнім озброєнням, - Таран

Новость на русском → Київ, Середа 07 жовтня 2020 23:59
Британія забезпечить ВМС України новітнім озброєнням, - Таран Фото: Андрій Таран (УНІАН)
Автор: Надія Собенко

Підписаний Україною та Великою Британією меморандум про посилення співпраці у військовій і військово-технічній сферах передбачає підвищення спроможностей українських Військово-морських сил. Йдеться про постачання сучасних зразків військової техніки і новітнього високоточного озброєння.

Про це повідомляє прес-служба Міноборони.

Також, за словами міністра оборони Андрія Тарана, ідеться налагодження виробництва окремих видів військової продукції в Україні, а також будівництво об'єктів базування ВМС України.

"Реалізація цих проектів дозволить значно посилити спроможності і бойовий потенціал українського флоту, сумісність вітчизняних ВМС із військово-морським компонентом держав-членів НАТО. Крім того, розраховуємо, що це стане драйвером відновлення суднобудівної галузі України та дозволить залучити в нашу економіку сучасні технології", - зазначив він.

Нагадаємо, в рамках робочого візиту до Лондона міністр оборони України Андрій Таран і держсекретар з питань оборони Британії Бен Уоллес підписали меморандум про співпрацю в оборонній галузі.

Як писало РБК-Україна, Британія виділить майже 1,4 млрд євро на військово-морський флот України.

Крім того, Україна та Британія домовилися про розробку плану протидії гібридній війні, яку веде Російська Федерація. Домовленостей досягли під час зустрічі глави МВС України та радника прем'єра Британії.

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