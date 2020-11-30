Загроза дестабілізації: у Путіна відповіли на заяви Санду щодо Придністров'я

Заяви обраного президента Молдови Майї Санду щодо Придністров'я загрожують дестабілізації в регіоні. В темі російських миротворців слід утриматися від "різких рухів".

Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, передає "РИА Новости".

За його словами, зміна статусу-кво в Придністров'ї може призвести до серйозної дестабілізації.

"Тому ми розраховуємо, що це все буде обговорюватися і не буде робитися жодних різких рухів у цьому плані", - зазначив Пєсков.

Нагадаємо, раніше Санду вимагала вивести оперативну групу російських військ з невизнаного Придністров'я разом з боєприпасами, які вона охороняє. Крім того, вона виступила за зміну формату миротворчої місії і вважає, що російських миротворців мають замінити на поліцейську місію ОБСЄ.

Зазначимо, раніше Санду запропонувала Україні врахувати досвід Молдови в Придністров'ї. За її словами, Київ міг би на основі цього досвіду скорегувати політику щодо окупованого Донбасу. Зокрема, вона нагадала, що Кишинів погодився на діалог з Тирасполем і надав бізнесу в цьому регіоні право вільного експорту до країн Європейського союзу.