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Санду запропонувала Україні врахувати досвід Молдови у Придністров’ї

Новость на русском → Київ, П'ятниця 20 листопада 2020 09:37
Санду запропонувала Україні врахувати досвід Молдови у Придністров’ї Фото: Майя Санду (facebook com maia sandu)
Автор: Анастасия Рокитна

У переговорах про придністровське врегулювання "м'який підхід" не дав результату. Це не дозволило вирішити конфлікт навіть протягом 28 років.

Про це обраний президент Молдови Майя Санду розповіла в інтерв’ю "Європейській правді".

Вона запропонувала Україні врахувати досвід Молдови у Придністров’ї.

"Ми визнали, що Придністров’я є частиною переговорного формату, ми дали тамтешньому бізнесу той самий торговельний режим, який мають наші виробники - зокрема, право вільного експорту до ЄС за Угодою про асоціацію. Ми підписали понад 300 документів про розв’язання конфлікту тощо", - переповіла вона.

Зазначимо, що Молдова погодилась на діалог з не визнаною "владою" в Тирасполі, а Росію погодилась вважати "посередником", але переговори між ними тривають досі.

"Але попри всі ці кроки, наразі ми нікуди не прийшли. І цей наш досвід Україні може бути корисно врахувати у діях щодо Донбасу", - пояснила Санду.

Нагадаємо, Майя Санду заявила в ексклюзивному коментарі РБК-Україна, що найближчим часом проведе зустріч з президентом України.

Також після оголошення результатів виборів Санду заявила, що Молдова буде будувати дружні відносини з Україною.

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