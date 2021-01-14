Вбивства, націоналізація та ЗМІ: які скарги відхилив ЄСПЛ у справі щодо Криму

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) у справі України проти Російської Федерації щодо окупованого Криму відхилив кілька скарг української сторони. Суд прийшов до висновку, що частину злочинів на півострові не можна віднести до адміністративної практики окупаційної влади.
Відповідне рішення опубліковано на сайті ЄСПЛ.
Згідно з рішенням, що стосується випадків вбивств мирних громадян, ЄСПЛ встановив, що ці інциденти не були адміністративною практикою. Також суд відхилив скаргу про короткострокові арешти закордонних журналістів у першій половині березня 2014 року.
Крім того, в рішенні сказано, що Україна не надала докази практики націоналізації майна українських військових.
При цьому ЄСПЛ продовжить розгляд справи за такими скаргами, які вважає прийнятними:
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ЄСПЛ визнав, що Росія встановила контроль над Кримом до "референдуму", а саме з 27 лютого 2014 року.
Також повідомлялося, що ЄСПЛ прийняв до розгляду справу України проти Росії щодо Криму.