Убийства, национализация и СМИ: какие жалобы отклонил ЕСПЧ в деле по Крыму

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в деле Украины против Российской Федерации по оккупированному Крыму отклонил несколько жалоб украинской стороны. Суд пришел к выводу, что часть преступлений на полуострове нельзя отнести к административной практике оккупационной власти.
Соответствующее решение опубликовано на сайте ЕСПЧ.
Согласно решению, что касается случаев убийств мирных граждан, ЕСПЧ установил, что эти инциденты не были административной практикой. Также суд отклонил жалобу о краткосрочных арестах иностранных журналистов в первой половине марта 2014 года.
Кроме того, в решении говорится, что Украина не предоставила доказательства практики национализации имущества украинских военных.
При этом ЕСПЧ продолжит рассмотрение дела по следующим жалобам, которые посчитал приемлемыми:
Напомним, ранее сообщалось, что ЕСПЧ признал, что Россия установила контроль над Крымом до "референдума", а именно с 27 февраля 2014 года.
Также сообщалось, что ЕСПЧ принял к рассмотрению дело Украины против России по Крыму.