Туреччина заявила про готовність підтримати Азербайджан в будь-якій сфері

В Туреччині закликали міжнародну громадськість підтримати Азербайджан. У свою чергу, турецька сторона готова підтримати Азербайджан в будь-якій сфері.

Про це на сьогоднішньому брифінгу з міністром закордонних справ Азербайджану Джейхуном Байрамовим заявив голова МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу, передає APA.

Чавушоглу зазначив, що зараз знаходиться в Баку, щоб довести цю підтримку.

"Звичайно ж, будучи Туреччиною, турецьким народом, готові надати підтримку Азербайджану в будь-якій сфері, де потрібна наша допомога. Це заявляє... наш президент (Реджеп Тайіп, - ред.) Ердоган і ми на своїх платформах", - заявив він.

Міністр також звинуватив Вірменію в нападі на ряд населених пунктів.

"Вірмени обстрілює навіть населені пункти, обстрілу піддався Абшерон. Це - військовий злочин, показник безсилля Вірменії. Але Азербайджан ніколи не брав на приціл цивільних осіб. У цьому і полягає головна відмінність Азербайджану від Вірменії", - заявив він.

Нагадаємо, Азербайджан просив Україну не допустити виїзду етнічних вірмен в Карабах.

Зазначимо, Азербайджан і Вірменія звинувачують один одного в обстрілах в районі Нагорного Карабаху.