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Туреччина заявила про готовність підтримати Азербайджан в будь-якій сфері

Новость на русском → Баку, Вівторок 06 жовтня 2020 14:10
Туреччина заявила про готовність підтримати Азербайджан в будь-якій сфері Фото: Мевлют Чавушоглу (wikimedia/by.Preiss)
Автор: Анастасия Рокитна

В Туреччині закликали міжнародну громадськість підтримати Азербайджан. У свою чергу, турецька сторона готова підтримати Азербайджан в будь-якій сфері.

Про це на сьогоднішньому брифінгу з міністром закордонних справ Азербайджану Джейхуном Байрамовим заявив голова МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу, передає APA.

Чавушоглу зазначив, що зараз знаходиться в Баку, щоб довести цю підтримку.

"Звичайно ж, будучи Туреччиною, турецьким народом, готові надати підтримку Азербайджану в будь-якій сфері, де потрібна наша допомога. Це заявляє... наш президент (Реджеп Тайіп, - ред.) Ердоган і ми на своїх платформах", - заявив він.

Міністр також звинуватив Вірменію в нападі на ряд населених пунктів.

"Вірмени обстрілює навіть населені пункти, обстрілу піддався Абшерон. Це - військовий злочин, показник безсилля Вірменії. Але Азербайджан ніколи не брав на приціл цивільних осіб. У цьому і полягає головна відмінність Азербайджану від Вірменії", - заявив він.

Нагадаємо, Азербайджан просив Україну не допустити виїзду етнічних вірмен в Карабах.

Зазначимо, Азербайджан і Вірменія звинувачують один одного в обстрілах в районі Нагорного Карабаху.

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