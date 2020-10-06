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Турция заявила о готовности поддержать Азербайджан в любой сфере

Новина українською → Баку, Вторник 06 октября 2020 14:10
Турция заявила о готовности поддержать Азербайджан в любой сфере Фото: Мевлют Чавушоглу (wikimedia/by.Preiss)
Автор: Анастасия Рокитна

В Турции призвали международную общественность поддержать Азербайджан. В свою очередь, турецкая сторона готова поддержать Азербайджан в любой сфере.

Об этом на сегодняшнем брифинге с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, передает APA.

Чавушоглу отметил, что сейчас находится в Баку, чтобы доказать эту поддержку.

"Конечно же, будучи Турцией, турецким народом, готовы оказать поддержку Азербайджану в любой сфере, где потребуется наша помощь. Это заявляет... наш президент (Реджеп Тайип, - ред.) Эрдоган и мы на своих платформах", - заявил он.

Министр также обвинил Армению в нападении на ряд населенных пунктов.

"Армяне обстреливает даже населенные пункты, обстрелу подвергся Абшерон. Это - военное преступление, показатель бессилия Армении. Но Азербайджан никогда не брал на прицел гражданских лиц. В этом и заключается главное отличие Азербайджана от Армении", - заявил он.

Напомним, Азербайджан просил Украину не допустить выезда этнических армян в Карабах.

Отметим, Азербайджан и Армения обвиняют друг друга в обстрелах в районе Нагорного Карабаха.

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