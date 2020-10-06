Турция заявила о готовности поддержать Азербайджан в любой сфере
В Турции призвали международную общественность поддержать Азербайджан. В свою очередь, турецкая сторона готова поддержать Азербайджан в любой сфере.
Об этом на сегодняшнем брифинге с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, передает APA.
Чавушоглу отметил, что сейчас находится в Баку, чтобы доказать эту поддержку.
"Конечно же, будучи Турцией, турецким народом, готовы оказать поддержку Азербайджану в любой сфере, где потребуется наша помощь. Это заявляет... наш президент (Реджеп Тайип, - ред.) Эрдоган и мы на своих платформах", - заявил он.
Министр также обвинил Армению в нападении на ряд населенных пунктов.
"Армяне обстреливает даже населенные пункты, обстрелу подвергся Абшерон. Это - военное преступление, показатель бессилия Армении. Но Азербайджан никогда не брал на прицел гражданских лиц. В этом и заключается главное отличие Азербайджана от Армении", - заявил он.
Напомним, Азербайджан просил Украину не допустить выезда этнических армян в Карабах.
Отметим, Азербайджан и Армения обвиняют друг друга в обстрелах в районе Нагорного Карабаха.