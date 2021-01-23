Тупицький подав до суду на Управління держохорони, яке не пускає його до будівлі КСУ

Голова Конституційного суду України Олександр Тупицький вирішив судитися з Управлінням держохорони. Його співробітники не пускають суддю в будівлю КСУ.

Про це відомо з даних сайту "Судова влада України".

Тупицький звернувся в Окружний адміністративний суд Києва 19 січня. Відповідачем по справі проходить Управління державної охорони, а третя особа - Держбюро розслідувань.

Поки за позовом 640/1254/21 затверджений тільки склад суддів, які будуть його розглядати.

Нагадаємо, співробітники Управління держохорони неодноразово не пускали Тупицького у будівлю Конституційного суду після його повернення з відпустки. У відомстві пояснили свої дії тим, що згідно з указом президента від 29 грудня, Тупицького заборонено допускати до приміщення КСУ строком на два місяці.

В кінці грудня президент Володимир Зеленський усунув від виконання обов'язків голову Конституційного суду України Олександра Тупицького на два місяці.

Також Комітет Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки звернеться в Конституційний суд України. Звернення стосується відповідності Олександра Тупицького вимогам до судді КСУ.

На цьому тижні також слідчі ДБР повідомили про підозру голови Конституційного суду України Олександру Тупицкому. Йому інкримінують скоєння кримінальних злочинів проти правосуддя.