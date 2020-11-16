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"Будемо працювати разом": Санду анонсувала зустріч із Зеленським

Новость на русском → Кишинів, Понеділок 16 листопада 2020 14:19
"Будемо працювати разом": Санду анонсувала зустріч із Зеленським Фото: Майя Санду (flickr.com/eppofficial)
Автор: Маріанна Присяжнюк

Переможець виборів президента Молдови Майя Санду найближчим часом проведе зустріч з президентом України Володимиром Зеленським. Дата і місце зустрічі поки невідомі.

Про це Санду заявила в коментарі РБК-Україна.

За її словами, вона виступає за відновлення добрих відносин з Україною. Вона також підкреслила, що за час президентства Ігоря Додона майже не було офіційних візитів і Молдова була ізольована.

"Я вже поговорила сьогодні вранці з президентом Зеленським. Ми домовилися, що ми відновимо наші хороші відносини, що досить скоро у нас буде зустріч і ми будемо працювати разом, щоб між нашими країнами були дуже хороші стосунки", - зазначила Санду.

У той же час вона підкреслила, що поки невідомо, де відбудеться така зустріч. При цьому в розмові з Зеленським обговорювався можливий візит до Києва, але про конкретну дату поки не домовилися.

Вона також відповіла на питання про "зелений коридор" між Україною і Молдовою для виведення російських військ з Придністров'я.

"Для нас це дуже важливе питання - виведення військ. І ми будемо шукати рішення цього питання", - сказала Санду.

Вона також додала, що вважає окупований Крим українською територією. Однак на сьогодні не готова приєднатися до кримської ініціативи МЗС України з деокупації, оскільки ще не читала документ.

Нагадаємо, раніше Санду заявила, що Молдова буде будувати дружні відносини з Україною.

Чинний президент Ігор Додон ще має намір у суді оскаржити результати виборів у Молдові.

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