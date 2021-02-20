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Тривожна інформація: у Путіна відреагували на санкції проти Медведчука

Автор: Дмитро Левицький

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков відреагував на рішення Ради нацбезпеки і оборони України про санкції проти нардепа Віктора Медведчука. У Кремлі назвали цю інформацію "тривожною".

Про це повідомило російське агентство ТАСС.

За словами Пєскова, у Кремлі занепокоєні тим, що в Україні "набирає силу тенденція на політичні реакції".

"Це дуже тривожна інформація. Тривожна вона, тому що ми бачимо набираючу силу реакційну тенденцію в Україні... В міру того, як ця реакційна тенденція зміцнюється і починає домінувати на українській політичній арені, більш неспокійно стає на лінії зіткнення", - сказав він.

Пєсков зазначив, що у Кремлі занепокоєні, чи не планує Україна вирішити питання Донбасу силовими методами.

"Ми бачимо репресивні дії щодо ЗМІ, щодо громадян України, щодо політиків України. Звичайно, це не може не викликати занепокоєння, не може не підігрівати питання, ким обрана ця реакційна лінія, чи не призведе ця лінія до того, що знову керівництво України вважатиме за можливе, наприклад, вирішити проблему південного сходу силовими методами", - заявив речник Кремля.

Нагадаємо, вчора РНБО України вирішила ввести санкції проти нардепа Медведчука та його дружини.

Крім того, у санкційний список потрапила ще низка юридичних та фізичних осіб. РБК-Україна розповідало, що про них відомо.

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Новини України Віктор МедведчукРосійська ФедераціяПєсковКремльСанкції
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